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''Biz masadayız, fakat masadan kalkan 5 kişi var''

DHA
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Giriş: 04.03.2023 15:42
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, İYİ Parti'nin Altılı Masa ilişkisine dair, "Burada masadan ayrılma söz konusu değil. İYİ Parti'nin Altılı Masa'da olup olmayacağı şeklindeki soruya ilişkin Çömez, "Dolayısıyla burada masadan ayrılma söz konusu değil. Biz masadayız, fakat masadan kalkan 5 kişi var. Bundan sonra nasıl devam eder, açıkçası bunu hep beraber göreceğiz. Türkiye'ye dair sorumluluğumuzun farkındayız" ifadelerini kullandı. Kaynak: İYİ Partili Çömez, İYİ Parti’nin masadan kalkıp kalkmadığı yönündeki iddialara cevap verdi
’’Biz masadayız’’
''Biz masadayız''
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