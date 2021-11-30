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Bir köpek saldırısı haberi daha! 8 yaşındaki Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı

DHA
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Giriş: 30.11.2021 16:53
Ankara'da 12 yaşındaki Enes Koca'nın ardından bir köpek saldırısı haberi de Manisa'dan geldi. Manisa'da evinin önünde oynadığı sırada, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Mert Dilek, ölümden döndü. Bir dişi kırılan çocuğun yüzündeki derin kesiklere 60 dikiş atıldı. Komşuların köpeği uzaklaştırmasıyla kurtulan Mert Dilek, "Artık köpekleri görmek istemiyorum, psikolojim bozuldu. Geceleri korkuyorum" dedi.
Bir köpek saldırısı haberi daha!
Bir köpek saldırısı haberi daha!
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