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Bilim Kurulu Üyesi'nden çağrı: 'Lütfen kulak asmayın'

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Giriş: 29.07.2021 12:14
Aşı karşıtları dedikodularla hareket ederken, hem kendi hem de çevresindekilerin sağlığını tehlikeye atıyor. Bilim kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, aşının yan etkilerinin abartılarak anlatıldığına dikkati çekti, "Lütfen kulak asmayın" çağrısında bulundu.

Salgınla mücadele sürecinde en büyük zorluk aşı karşıtlığı. Bu durum hem salgının daha da uzamasına sebep oluyor hem de aşı olacak kişileri tedirgin ediliyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan aşı karşıtı kişilerin sözlerinin insanları korkuttuğunu belirterek ''Lütfen kulak asmayın'' dedi.

Prof. Dr. Seçil Özkan ''Sinovac ile ilgili ''etkisiz'' imajı oluştu, Biontech ile ilgili de yan etkilerine ilişkin bir algı. Hep yan etkileri üzerinde duruluyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Özkan aşı olunmadığı takdirde daha kötü durumlarla karşılaşılabileceğini söyledi. Toplumun bu konuda kaygı duymadan aşılamadan geri durmaması gerektiğini dile getirdi.

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