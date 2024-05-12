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Sır perdesi A Haber'de aralanıyor! "Cem Garipoğlu" dosyasında savcının son kararı ne olacak? Mezarı açılacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 23:59
İstanbul Bahçeşehir'de, 15 yıl önce Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut cinayeti Türkiye gündemini sarsmıştı. Karabulut'u vahşice öldüren Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinin ardından çıkan hapishanedeki son görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturdu. A Haber Türkiye'nin konuştuğu cinayetin sır perdesini aralıyor. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı detayları paylaştı. Peki, "Cem Garipoğlu" dosyasında savcının son kararı ne olacak? Mezarı açılacak mı? İşte detaylar...
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