Sır perdesi A Haber'de aralanıyor! "Cem Garipoğlu" dosyasında savcının son kararı ne olacak? Mezarı açılacak mı?

İstanbul Bahçeşehir'de, 15 yıl önce Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut cinayeti Türkiye gündemini sarsmıştı. Karabulut'u vahşice öldüren Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinin ardından çıkan hapishanedeki son görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturdu. A Haber Türkiye'nin konuştuğu cinayetin sır perdesini aralıyor. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı detayları paylaştı. Peki, "Cem Garipoğlu" dosyasında savcının son kararı ne olacak? Mezarı açılacak mı? İşte detaylar...