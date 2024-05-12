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5 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 14:12
Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi tüm kararlılığıyla devam ediyor. Son olarak 5 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.
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