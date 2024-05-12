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Dünya PKK’yı nasıl biliyor? - PROPAGANDA

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 15:38
Terör örgütü PKK denince yıllardır verdiğimiz mücadele, şehitlerimiz ve gözü yaşlı anne ve babalar gözümüzde canlanıyor. Peki dünyada terör örgütü PKK'yı nasıl tanıyor? Propaganda'nın bu haftaki bölümünde Batı basını aracılığı ile yapılan terör propagandası masaya yatırıldı.
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