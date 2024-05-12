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Başkan Erdoğan Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirversi’nin açılış törenine katılacak! Masaya hangi konular yatırılacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 21:22
Güncelleme:12.05.2024 21:22
Başkan Erdoğan Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi’nin açılış törenine katılacak. Programı takip eden A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, konuya ilişkin bilgi verdi.
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