Başkan Erdoğan Yunan Kathimerini Gazetesi’ne konuştu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yarın Ankara'da olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret öncesi ise Yunan Kathimerini Gazetesi'ne konuştu. O mülakatı gerçekleştiren aynı zamanda A Haber muhabiri de olan Manolis Kostidis detayları aktardı.

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