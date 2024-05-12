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Başkan Erdoğan Yunan Kathimerini Gazetesi'ne konuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 15:29
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yarın Ankara'da olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret öncesi ise Yunan Kathimerini Gazetesi'ne konuştu. O mülakatı gerçekleştiren aynı zamanda A Haber muhabiri de olan Manolis Kostidis detayları aktardı.
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