12 Mayıs 2024, Pazar
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Dünya İslam Bilginleri Zirvesi'nde konuştu: Filistin devletini tanıyın
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Dünya İslam Bilginleri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Gazze'nin imha kapına dönüştüğünü söyleyen Başkan Erdoğan, "Gazze'de 7 Ekim'den bu yana insanlık tarihin en vahşi katliamlarından biri yaşanıyor. İsrail masum kanı dökmeye devam ediyor. 15 bin çocuk acımasızca katledildi. 35 bin Filistinli kardeşlerimiz şehit edildi. 2 milyon insan evinden yurdundan göçe zorlandı. 7 Ekim öncesinde zaten bir açık hava hapishanesi olan Gazze son 219 gündür örneğini sadece Hitler Almanyası'nda gördüğümüz imha kampına dönüştü" dedi.