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Katar'da Kalın-Haniye görüşmesi! İşte ele alınan konular

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Giriş: 12.05.2024 18:59
Güncelleme:12.05.2024 19:00
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.
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