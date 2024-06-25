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Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! "28 Haziran’a kadar başvuruda bulunun"

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 18:06
Bedelli askerlik ücreti temmuz ayında artacak. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerliğin mevcut ücretinden yararlanmak isteyen kişilerin 28 Haziran’a kadar başvurmaları gerektiğini duyurdu. İşte yeni ücret bilgisi ve detaylar...
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Bedelli askerlik yapacaklar dikkat!
Bedelli askerlik yapacaklar dikkat!
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