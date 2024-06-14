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Bayramda liderler nerede olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2024 16:36
Liderlerin bayram programları belli oldu. Başkan Erdoğan bayramda Ankara dışında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da olacak.
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Bayramda liderler nerede olacak?
Bayramda liderler nerede olacak?
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