06 Nisan 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Bayram hırsızlarına dikkat! İnternet dolandırıcılığı için alınacak önlemler
Bayram hırsızlarına karşı uzmanlar uyarıyor. Sosyal medya hesaplarında tatile çıkılan yere dair herkese açık paylaşım yapılması internet dolandırıcılarına davetiye çıkarıyor. Peki, hırsızlara karşı hangi önlemler alınmalı? İnternet dolandırıcılığından nasıl korunulur? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan bilişim uzmanı Deniz Unay anlattı.