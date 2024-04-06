Bayram hırsızlarına dikkat! İnternet dolandırıcılığı için alınacak önlemler

Bayram hırsızlarına karşı uzmanlar uyarıyor. Sosyal medya hesaplarında tatile çıkılan yere dair herkese açık paylaşım yapılması internet dolandırıcılarına davetiye çıkarıyor. Peki, hırsızlara karşı hangi önlemler alınmalı? İnternet dolandırıcılığından nasıl korunulur? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan bilişim uzmanı Deniz Unay anlattı.

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