15 Ağustos 2024, Perşembe
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile TBMM’de görüştü!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, meclis başkanvekilleri, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri de hazır bulundu.