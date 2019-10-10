Başkan Erdoğan'ın sesinden A Haber'de yayınlanan klip sosyal medyada gündem oldu |Video

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG unsurlarına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı dün (09 Ekim 2019) saat 16 itibariyle resmen başladı. Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından derlenen 'Barış Pınarı Harekatı'nın konu edildiği video klip sosyal medyada gündem oldu. A Haber ekranında yayınlanan video klip, sosyal medyada kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım rekorları kırdı. İşte milyonlarca kişi tarafından beğenilen o video klip...