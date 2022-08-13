13 Ağustos 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'ın programı yoğun! ABD ve Kosova ziyaretleri
Başkan Erdoğan, bugün Çorum'da toplu açılış törenine katılacak. Ardından Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'yi anma programına katılacak. Eylül programı da oldukça yoğun. Başkan Erdoğan dünya siyasetine yön veren diplomasi trafiğini sürdürecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.