Başkan Erdoğan’ın BM’deki mesajları nasıl yankılandı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 76'ncı Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Başkan Erdoğan'ın BM'deki konuşmasında hangi başlıklar öne çıktı? Mesajlar nasıl yankılandı? Tüm bu sorulara Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selami Kuran A Haber canlı yayının yanıt verdi.

Başkan Erdoğan'ın BM'de yaptığı konuşmada vurguladığı "Dünya 5'ten büyüktür" sözlerinin siyasi bir talep olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Selami Kuran, "Bunun hukuki, ahlaki, insani ve etik yönleri var. Belki günümüzde reel (gerçek) dünya dengeleri açısından BM Güvenlik Konseyi'nde bulunan daimi üyeler buna sıcak yaklaşmayacaktır. Önümüzdeki 10 yıllarda uluslararası sistemdeki dinamiklerin değişmesiyle birlikte mutlaka bu mesele BM gibi uluslararası örgütün önüne gelecektir. Çünkü BM'nin kuruluşunun temel amacı uluslararası barış ve güvenliğin korunmasıdır. Bunun olması noktasında da başta küresel güçlerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekliliğidir. Bu noktada (Erdoğan) net mesajlar verdi." ifadelerini kullandı.