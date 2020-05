Başkan Erdoğan'dan 'Vefa'ya saldırıya sert tepki

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Van’da PKK’lı teröristlerin ve Adana'da CHP’lilerin Vefa Destek Gruplarına saldırmasına sert tepki gösterdi. Erdoğan, saldırıların farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yönelik olduğunu belirterek, "Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilerine, mazlumlara saldırmak üzere genişletenlerin hesabını milletimiz sandıkta görecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı, sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapıldı. Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

"MİLLETİMİZ HESABINI SANDIKTA GÖRECEKTİR"

Erdoğan, saldırıların farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yönelik olduğunu belirterek, "Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilerine, mazlumlara saldırmak üzere genişletenlerin hesabını milletimiz sandıkta görecektir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

Ülkemizde Suriye'de, Libya'da ve dünyanın başka yerlerinde mubarek günlerde bile masumların kanını akıtmaktan çekinmeyen teröristleri ve zalimleri Rabbim kahhar sıfatıyla kahretsin diyorum.

"SALDIRI AYNI GAYEYE YÖNELİKTİR"

İçişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek gruplarına PKK'lıların Van'da yaptığı eylem ile CHP'lilerin Adana'da gerçekleştirdiği saldırı aynı gayeye yöneliktir.

Varlık sebeplerini bu milletin yokluk ve acı çekmesine bağlayanların artık makyajları yetmiyor. İnsanların işine, aşına, ekmeğine, sağlığına gösterdiğimiz hasssasiyetle özellikle bu tahammül edemeyen kirli zihniyet iki olayda kendini açıkça ifşa etmiştir. Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilere saldıranların hesabını elbette milletimiz sandıkta görecektir.

"TERÖRİSTLER VE UZANTILARIYLA GİZLİ AÇIK İTTİFAKLARA GİRENLERİN..."

Eli kanlı teröristler ve uzantılarıyla gizli açık ittifaklara girenlerin yakasından milletimizin eli eksik olmayacaktır. Bu kanayan yarayı kalıcı olarak çözmek için gayret göstermiştik. Bu samimi mücadeleyi en ağır ifadelerle itham edenlerin bu gün üç beş milletvekilliği ve belediye başkanlığı için düştüğü zilleti takip ediyoruz.

Milletvekili pazarı kurmaktan terör örgütleriyle ittifaka, ülkesini yurt dışında karalamaya kadar her türlü kepazeliği sergileyenler için yolun sonu görünmüştür. Demokrasiden ve milli iradeden ümitlerini kestikleri için her fırsatta darbe, cunta, kaos, felaket çığırtkanlığı bekleyenler cevabı her zaman olduğu gibi milletimizden alacaklardır.

Ülkenin ortak değerlerini istismar ederek foyaları birer birer ortaya çıkıyor. Türkiye önümüzdeki dönemde sadece salgını yenmekle ve 2023 hedeflerine ulaşmakta kalmayacak aynı zamanda bu hastalıklı siyasetçilerden kurtulacaktır.

Bu vesile ile bir kez daha salgın döneminde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız başta olmak üzere milletimize hizmet için gece gündüz çalışan Vefa Sosyal Destek grubu çalışanlarına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tüm sağlıkçı ve emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum.