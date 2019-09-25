Başkan Erdoğan'dan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi'nde önemli açıklamalar (Video)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "İdlib’de sükûneti korumak için diplomatik gayretlerimizi sürdürüyoruz. Suriye’de terörden temizlediğimiz bölgelerde okulları hastaneleri, altyapı ve üstyapıyı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Şimdi aynı amaçla Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz" dedi.