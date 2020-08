Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Biz şu an salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık, ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Şu anda Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

525 MİLYON TL YATIRIM BEDELLİ 33 ESER

Rize'ye elimiz boş gelmedik. Toplam yatırım bedeli 525 milyon TL olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Rize'nin lojistik merkeziyle ilgili çalışmalar yapıldı. İhale tamam. Ve bundan sonra da inşallah inşaat başlayacak. Rize-Artvin havalimanının inşaatı devam ediyor. Yarın orayı da denetleyeceğim.

'ÇAY ÇARŞISI' PROJESİ

Son 18 yılda Rize'ye 20 milyarın üzerinde yatırım yaptık. Rize'nin dünya markası çayı ile turizmi bir araya getirecek 'çay çarşısı' projesi ile şehrimizi yeni bir simgeye kavuşturacağız. Önümüzdeki yılın Eylül ayına kadar tamamlayacağız.

Dün ebedi aleme uğurladığımız üniversitemizin genç, dinamik Profesör Doktor Turan Erdoğan hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Genç yaşına rağmen kalp cerrahisi alanında üniversite ve şehrimize hizmetleri geçmiş bir ilim adamıydı. Bu malum Koronavirüs salgınından kurtulamadı.

Deniz üzerine inşa ettiğimiz ikinci havalimanımız olan Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yapımı süren projelerin önemli bir bölümünü seneye tamamlıyoruz.

Fındık için son 8 yılda toplam 40.4 milyon TL alan bazlı destek verdik. Bu yılki fındık fiyatlarını da oldukça tatminkar bir şekilde açıkladık.

Son 18 yılda, hemşehrilerimizi taşkından korumak için 58 adet taşkın koruma tesisi inşaa ettik. Halen 21 adet taşkın koruma tesisinde inşaat çalışmaları sürüyor.

Bu yıl sonuna kadar da Kalkandere'ye doğal gazı getireceğiz.

KİMİN NE DEDİĞİNE DEĞİL, MİLLETİMİZİN NE İSTEDİĞİNE BAKARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Samimi olmayanlar, yüreğinde ülke-millet aşkı olmayanlar eninde sonunda gerçek yüzlerini göstereceklerdir.

Biz kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakarak yolumuza devam edeceğiz.

Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine izin vermeyeceğiz.

TÜRKİYE'NİN GERÇEK SORUNLARI VE GÜNDEMİ BUDUR

Biz şu an salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık, ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Şu anda Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık. Suriye'de Kuzey Irak'ta terör örgütlerinin önünü kesmeye odaklandık. Ülkemizin her alandaki hak ve çıkarlarını dünyanın her yerinde en ileri seviyede elde etmeye odaklandık. Türkiye'nin gerçek sorunları ve gündemi budur. Bunun dışındaki tartışmalar kiminin bilerek, kiminin bilmeyerek içine düştüğü birer tuzaktan ibarettir. Bir yerde sorun varsa ona çözüm aramak boynumuzun borcudur.

Tartışmaları kendi mecrasından çıkarıp, ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde takoz haline getirmeye çalışanlara göz yumamayız. Kendi ajandalarını, zihin dünyalarındaki hesaplaşmaları bizim üzerimizden görmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz.