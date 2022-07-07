07 Temmuz 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşme! Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub Ankara'da | Dünya diplomasisinin merkezi Türkiye
Rusya-Ukrayna savaşında kilit rol oynayarak barışı getirmeye çalışan Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecinde de kritik diplomasisine devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u Ankara'da resmi törenle karşıladı. İki lider ve heyetler arasında askeri ve ekonomik çalışmaların değerlendirmesi yapıldı. Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı imzalanan anlaşmalar sonrası önemli açıklamalarda bulundu.