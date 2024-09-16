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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Suç işleyenin yeri sokaklar değildir

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Suç işleyenin yeri sokaklar değildir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 15:06
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Suç işleyenin yeri sokaklar değildir" dedi.
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Suç işleyenin yeri sokaklar değildir
"Suç işleyenin yeri sokaklar değildir"
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