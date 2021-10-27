Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Osmanlıya sen nasıl hakaret edersin? Buna bizim kitabımızda cibilliyet açısından bozuk derler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ‘’Osmanlıya hakaret ediyor? Sen kimsin ya! Sen Osmanlı’ya nasıl hakaret edersin? 600 yıl dünyaya nam salmış bir Osmanlıya sen nasıl hakaret edersin? Buna ne saygısızlık! Buna bizim kitabımızda cibilliyet açısından bozuk derler’’ dedi.