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Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

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Giriş: 23.05.2022 21:25
Güncelleme:23.05.2022 21:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Konuşmasında açık cezaevindeki mahkumların Kovid-19 izinlerinin uzatıldığını kaydeden Erdoğan, "Açık cezaevindeki Kovid-19 izinleriyle ilgili yeni bir değerlendirme yaptık. Açık cezaevindeki hükümlülerin izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi. Yoklama kaçağı olanlarla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildiğini de belirten Erdoğan, "Bugün sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilir" şeklinde konuştu.
Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
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