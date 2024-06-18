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Başkan Erdoğan’dan A Millî Futbol Takımı‘na tebrik telefonu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2024 23:35
Başkan Erdoğan, EURO 2024'te ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı. İşte o anlar...
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Başkan Erdoğan’dan A Millî Futbol Takımı‘na tebrik telefonu!
Başkan Erdoğan’dan A Millî Futbol Takımı‘na tebrik telefonu!
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