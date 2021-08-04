Başkan Erdoğan A Haber canlı yayınında konuştu (04 Ağustos 2021 - Çarşamba)

A Haber - Atv - A Para - ANews ortak yayınına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin son durumu aktardı. Yanan alanların imara açılacağı iddiası...Türk Hava Kurumu uçakları...Sosyal medyadaki Help Turkey etiketli paylaşımlar...KKTC ve Maraş...Türkiye'nin olimpiyatlardaki başarısı... başlıklarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın 4 Ağuston 2021 tarihli yayınını sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen A Haber - ATV ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'de yaşanan sel ve orman yangınlarına ilişkin soru üzerine Erdoğan, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Bölgedeki durumu yerinde gördüklerini ve valilere zarar tespiti noktasında gerekli talimatları verdiklerini belirten Erdoğan, "Süratle zarar tespitlerini yapalım ki hem ayni hem nakdi ne yapacağımızı bilelim. Bunun için de kendilerinden şöyle birkaç gün içinde neticeyi almayı istedik. Valilerimizin çok daha seri hareket etmelerini, gerek Rize'de gerek Artvin'de bunu istedik." diye konuştu.

Bölgedeki incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da yanında bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, "Tespitler yapıldı, yapılıyor ama bir taraftan da hemen ödemelere başlanması talimatını verdik. Ödemelere de bir diğer taraftan başlanmış oldu. Tabii anında konut yapım işine de başlayalım istedik, 1 yıl içerisinde de TOKİ olarak bu konutları bitirip Rize ve Artvin'de, Artvin'den kastım Arhavi, buradaki konutların sahiplerine inşallah konutlarını da teslim edeceğiz. Burada da yoğun bir çalışma var." değerlendirmesinde bulundu.

"BURADA SİYASETE YER OLMAMALI"

Orman yangınlarının sekizinci gününde bulunulduğunu ve bütün şiddetiyle devam ettiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu vilayetlerdeki yangının bu şekilde devam edişi ve yangından birçok otellerde kalanlar var, bu otellerde kalanların tahliye edilmesi çalışmalarımız oldu, bu çalışmaları gerçekleştirdik ve burada Silahlı Kuvvetlerimiz, Kıyı Emniyeti hepsi devreye girdiler. Denizden olsun, karadan olsun bu boşaltma çalışmalarını yaptık, gerçekleştirdik. Tabii dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de bu yıl orman yangınlarında gerçekten büyük artış yaşandı ve burada siyasete yer olmamalı. Yani düşünün ki 8 gün içinde 187 yangın çıktı. Bu 187 yangından şu anda 15 yangın devam ediyor ve bunların bir kısmı kontrol altında. Bütün bunlarla beraber 15 noktada devam eden yangınları kontrol altına alma çalışmaları da sürüyor."

Bölgedeki bir termik santralin de yanma tehdidi ile karşı karşıya olduğunu, gün boyu uçak ve helikopterlerin söndürme çalışması yaptığını dile getiren Erdoğan, "Siz bu mücadeleyi sürdürürken bir taraftan da tabii rüzgar tehdidiyle karşı karşıyasınız." dedi.

Rüzgarın kozalaklarla beraber tehdidini genişleterek, yayarak devam ettirdiğine dikkati çeken Erdoğan, "Ama biz sadece bunlarla savaşmıyoruz, sadece bunlarla mücadele etmiyoruz. Ama bakıyorsunuz ki bu ülkede muhalefet ayrı türlü bir sizinle beraber mücadelenin içerisinde. İşte 'burada niye uçak yok, niye helikopterler yok' filan gibi böyle bir yalan terörü estiriliyor. Şu anda burada 16 uçak var, bugün gelenlerle bu 20'ye çıktı. Bunun yanında 51 helikopter var, hep bunlar devrede, çalışıyor. 9 insansız hava aracı var, bunlar devrede, çalışıyor. Bir diğer tarafta yine 850 arazöz var, bunlar da çalışıyor." bilgisini paylaştı.

"AÇSINLAR YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ YASAYI İYİCE İNCELESİNLER"

"Burada bir şeyi açıklamak istiyorum. Devlet olarak bizim görevimiz nedir?" ifadesini kullanan Erdoğan, "Devlet olarak bizim görevimiz, birinci derecede tarım, orman, hayvancılık, yani bütün bu ormanların bakımı, ormanların bu noktadaki ıslahı ve Allah göstermesin işte bu tür yangınlar olduğu zaman ormanların bu noktada söndürülmesi vesaire bunlar birinci derecede bizim sorumluluğumuz. Ama yerleşim bölgelerine geldiğimiz zaman yerleşim bölgelerindeki bu tür yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır." görüşünü dile getirdi.

Kendisinin de belediye başkanlığı yaptığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yangın vesaire olduğu zaman bunun sorumluluğu benim başkanlığımda olan itfaiye müdürlüğünde. En geniş çapta itfaiye teşkilatımız vardı. Şimdi burada da bakıyorsunuz bir tarafta Antalya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya'daki birinci derecede şehir merkezinde bu işin sorumlusudur. Muğla, Muğla Büyükşehir Belediyesi birinci derecede, Muğla şehri, büyükşehir olarak söylüyorum, onun sorumluluğundadır, yani 'ben buradan sorumlu değilim' diyemez. İzmir, aynı şekilde sorumluluğundadır. Aydın, aynı şekilde Aydın Belediyesinin sorumluluğundadır. Denizli, Denizli Belediyesinin sorumluluğundadır. Bunlar 'hayır, bizim burada sorumluluğumuz yok' diyemezler. Açsınlar yerel yönetimlerle ilgili yasayı iyice incelesinler ve onlar burada acaba ne tür bir imkan seferber ettiler, ne yaptılar, şu an itibarıyla ne yapıyorlar?"

Devlet olarak ormanda mücadelelerini sürdürdüklerine işaret eden Erdoğan, "8 şehidimiz var ve bu 8 şehidimiz bu orman teşkilatımızda olan şehitlerimizdir. Ama hiçbir yerden biz kaçma noktasına gitmedik, gerçek neyse bu gerçeği söyledik. Bakın 'arazöz' diyoruz, arazöz noktasında devletin elindeki arazöz sayısı 2002 yılında 637 adetti, 2021'de biz bu sayıyı 1078'e çıkardık. Geliyoruz, devam ediyoruz, yine aynı şekilde su ikmal aracı 2002'de hiç yoktu, 2021'e geliyoruz 2 bin 81 adet aynı şekilde su ikmal aracı var." açıklamasında bulundu.

Yangına müdahalede kullanılan diğer araçlarla ilgili rakamlardaki değişimi de paylaşan Erdoğan, "Bütün bunlarla beraber bu yangınla mücadeleyi sürdürüyoruz, kaçamak yapmak yok ve üzerine üzerine de gidiyoruz." ifadesini kullandı.

"DÜNYA YANGIN TEHDİDİ ALTINDA"

Dünyanın yangın tehdidi altında olduğunu ve bazı ülkelerde yangınların devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Amerika'nın Kaliforniya'sı yanıyor, Los Angeles'i yanıyor, her taraf yanıyor, Kanada yanıyor, Rusya hakeza öyle, yanıyor... Yani kimse kalkıp da 'Rusya niye yanıyor' demiyor, diyemez. Mesela Rusya yanarken ben Sayın Putin'le görüştüm, sağ olsun 3 tane uçak bize o haldeyken gönderdi ve 4 tane de helikopter bu noktada yine gönderdi ve onlar da bizim şu andaki bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Bu bir dayanışmadır ve bu dayanışmayı en güzel şekilde ortaya koyuyor." dedi.

Dünyadaki orman yangınlarına ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afrika'nın yarısı yanıyor, böyle bir durum var dünyada. Yani iklim koşullarının tahrik ettiği, ortaya koyduğu böyle bir durum söz konusu. Temenni ederim ki bundan tüm insanlık bir an önce kurtulmuş olsun. Bakın Kanada'da 4 bin 579 adet yangın çıkmış, böyle bir durum var. Tabii yanan ormanlara baktığımız zaman özellikle Kanada'da 750 bin hektar alan yanmış. Çok çok ilginç bir şey. İspanya'da 448 orman yangını çıkmış ve orada da yine 57 bin 600 hektar alan zarar görmüş, İtalya'da 1085 yangın çıkmış, 42 bin hektar alan bundan etkilenmiş vaziyette. Bunların hepsini görüp ona göre de Türk siyasetinin bunu değerlendirmesi lazım."

"TÜRKİYE'DE 'YALAN TERÖRÜ' VAR MI, VAR. KİM YAPIYOR, MUHALEFET"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları aktardı:

"Türkiye'de 'yalan terörü' var mı, var. Kim yapıyor, muhalefet. Adına birileri 'algı operasyonu' diyor ama bunun adı aslında yalan terörüdür. (Muhalefete) Biraz dürüst ol, samimi ol. Bir tespitin varsa bunu dürüst yap. Dürüst yap da adam sansınlar, biz de bir şeyler kapalım. Ama böyle bir şey maalesef yok."

YANAN ALANLARIN İMARA AÇILACAĞI İDDİASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanan alanların imara açılacağı yönündeki iddiaya, "Bay Kemal'e vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanı'ma vermiş olduğum böyle bir yetki yok." şeklinde cevap verdi.

Erdoğan, "Ormanlar yansın, buralarda beton yığını binalar inşa edelim, haşa. Dikey mimariye karşı olduğunu söyleyen biriyim. Betona, nasıl olur da sahip çıkarım?" değerlendirmesinde bulundu.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE YENİ MODEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla mücadelede yeni model konusuna ise, "Şu belayı defettikten sonra atacağımız adımlar daha çok bunun üzerine olacaktır." şeklinde cevap verdi.

Erdoğan, "Bakımdan çıkacak bir amfibi uçağından bahsetti Sayın İlham Aliyev, 'Onu da göndereceğim' dedi." şeklinde konuştu.

TÜRK HAVA KURUMU UÇAKLARI

Erdoğan, Türk Hava Kurumu uçakları konusunda, "Uçakların durumu iş görür olmaktan çıkmış vaziyette." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları ile mücadelede kullanılacak helikopterlere ilişkin, "Sepet takmak suretiyle Sikorsky ve Cougar'ları söndürme işleminde kullanma düşüncemiz var." dedi.

SOSYAL MEDYADAKİ HELP TURKEY ETİKETLİ PAYLAŞIMLAR

Erdoğan açıklamalarına sosyal medyadaki Help Turkey etiketli paylaşımlara değinerek şu şekilde devam etti:

"Yalancının mumu yatsıya kadar yandı. Bu, yatsıya kadar bile yanmadı."

"Artık güçlü bir Türkiye var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yalanla bizi yıkacaklarını mı zannediyorlar? Türkiye şu anda imkansız Türkiye değil, artık güçlü bir Türkiye var." dedi.

KKTC VE MARAŞ

Erdoğan, KKTC ve Maraş ile ilgili, "Sonbahar gibi bir uluslararası toplantı düşünüyoruz. Bu toplantıyla işin performansını daha da artırmayı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz"

Erdoğan açıklamalarını söyle sürdürdü:

"Ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Ekonomideki öncü göstergelere baktığımızda büyüme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz, bize yüksek enflasyonu getirecektir."

TÜRKİYE'NİN OLİMPİYATLARDAKİ BAŞARISI

Erdoğan, Türkiye'nin olimpiyatlardaki başarısı ile ilgili ise, "Bir Mete değil, birçok Meteler olsun. Bu altınların sayısı daha da artsın." değerlendirmesinde bulundu.

"YANAN BÜTÜN O YERLERİ YEMYEŞİL HALE İNŞALLAH GETİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağaç işi bizim işimiz, şu ana kadar 5 buçuk milyar ağacı diken iktidar kalkıp da bu yangınlara 'eyvallah' der mi? Aynı kararlılıkla buna devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Yanan bütün o yerleri yemyeşil hale inşallah getireceğiz. Ama fidanlarla getireceğiz, ama ağaçlarla getireceğiz. Bu konuda kararlıyız. Nasıl ki 5 buçuk milyar ağaç dikildi, vatandaşlarımız müsterih olsun, yanan ormanlarımızın da küllerinden yeniden doğduğu günleri hep beraber göreceğiz." diye konuştu.