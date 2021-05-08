Başkan Erdoğan'dan 81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası programında önemli açıklamalar

Son dakika haberi... 81 ilden gençlerle buluşma toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sosyal yaşamla ilgili olarak bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum" dedi. Başkan Erdoğan, "Kabine'nin gündemi normalleşme takvimi. Yeni takvimi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Adalar'daki atların durumuyla ilgili de "İstanbul'un atlarına dahi sahip çıkıp, hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek bile istemiyoruz." diye konuştu. Erdoğan, "Artık gençlerimiz transkript belgelerini istedikleri yerden, çift dilli olarak, herhangi bir ücret ödemeden ve hızlı bir şekilde alabilecekler." diyerek müjdeyi verdi.