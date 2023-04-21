21 Nisan 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyon, FETÖ ve PKK'ya ağır bombardıman: Kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada, 7'li koalisyonu, içimizdeki ve dışımızdaki Türkiye düşmanları FETÖ-PKK'yı ağır bombardımana tuttu. Tarihe geçen proje için "Hayırlı her işe çamur atan bay bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz." diyen Başkan Erdoğan, "Her seçim öncesinde gaz buluyorlar.' iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. 'Ortada gaz maz yok.' diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kabus gören mankurtları üzüyoruz." ifadelerine yer verdi.