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Başkan Erdoğan: Yıllık 2,7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.08.2022 15:34
Başkan Erdoğan: Kamu-özel sektör iş birliği ile 20 farklı ilimizde faaliyete geçecek 34 hidroelektrik santralimiz, 653 kilovatsaat kurulu güce ve yıllık 2,3 milyar kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahiptir. Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller, ülkemize yıllık 2,7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacaktır. Kendilerini 6 yılda amorti edecek hidroelektrik santrallerimiz, ardından uzun yıllar boyunca ekonomimize katma değer sağlamaya devam edecektir.
Yıllık 2,7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacak
Yıllık 2,7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacak
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