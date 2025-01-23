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Başkan Erdoğan: Yeni anayasa çalışmamıza hız vereceğiz

Başkan Erdoğan: Yeni anayasa çalışmamıza hız vereceğiz

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.01.2025 15:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Hukukun üstünlüğünün esas alan gecikmeyen ve öngörülebilir adalet sistemi vizyonu ile hazırladığımız yeni strateji belgesi ile etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi inşa edeceğiz. Bu strateji belgesinin ilk amacı kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılmasıdır. Uzlaştırıcı, birleştirici, özgürlükçü ve toplumun tüm kesimlerini kuşatan yeni ve sivil bir anayasa çalışmalarına hız vereceğiz.” ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan: Yeni anayasa çalışmamıza hız vereceğiz
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