23 Ocak 2025, Perşembe
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Başkan Erdoğan: Yeni anayasa çalışmamıza hız vereceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Hukukun üstünlüğünün esas alan gecikmeyen ve öngörülebilir adalet sistemi vizyonu ile hazırladığımız yeni strateji belgesi ile etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi inşa edeceğiz. Bu strateji belgesinin ilk amacı kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılmasıdır. Uzlaştırıcı, birleştirici, özgürlükçü ve toplumun tüm kesimlerini kuşatan yeni ve sivil bir anayasa çalışmalarına hız vereceğiz.” ifadelerini kullandı.