17 Ağustos 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor! Üçlü zirvenin gündeminde ne var?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek. Bu kritik ziyarette hem Zelenskiy hem de BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek Başkan Erdoğan. Üçlü zirvenin gündeminde hangi başlıklar var? A Haber editörü Arzu Fidanverdi Ankara'dan detayları aktardı.