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Başkan Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor! Üçlü zirvenin gündeminde ne var?

A Haber
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Giriş: 17.08.2022 08:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek. Bu kritik ziyarette hem Zelenskiy hem de BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek Başkan Erdoğan. Üçlü zirvenin gündeminde hangi başlıklar var? A Haber editörü Arzu Fidanverdi Ankara'dan detayları aktardı.
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Üçlü zirvenin gündeminde ne var?
Üçlü zirvenin gündeminde ne var?
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