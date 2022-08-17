Başkan Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor! Üçlü zirvenin gündeminde ne var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Ukrayna'ya gidecek. Bu kritik ziyarette hem Zelenskiy hem de BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek Başkan Erdoğan. Üçlü zirvenin gündeminde hangi başlıklar var? A Haber editörü Arzu Fidanverdi Ankara'dan detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN