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Başkan Erdoğan TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'nde

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Giriş: 09.08.2020 17:05
Güncelleme:09.08.2020 17:29
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de açılacak olan TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'ne geldi. Alanda bulunan ve TÜBİTAK desteği ile üretilen yüzde yüz yerli dünyanın ilk elektrikli ve 7 ton kapasiteli ekskalatörü inceledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programlara katılmak üzere Kocaeli'ye geldi.

Başkan Erdoğan ilk olarak TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'nde, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli, elektrikli Ekskavatör'ünü inceledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra elektrikli Ekskavatör'ü kullandı.

Başkan Erdoğan'a, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın eşlik etti.

"BU İŞİN PAZARLAMASINA VARIM"

Elektrikli Ekskavatör'ü kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Satışları hızlandırmamız lazım. Gerek içeride, gerek dışarıda bundan sonra bu işin pazarlamasına varım" dedi.

Başkan Erdoğan ve beraberindekilere firma yetkilisi Hakan Telışık tarafından bilgi verildi.

Elektrikli olmasının bir çok avantajı olduğunu ifade eden Telışık, "7 ton ağırlığında. Yaklaşık 600 kilo civarında pil paketi var. Yerli olarak geliştirdik. Antalya'da uzman yerli bir firma tercih ettik. Pil paketi yüksel voltaj ile çalışıyor. Makinenin çalışmasını sağlayan tüm yazılımlar yerli. 2016 yılında bu projeye başladık. 2018 yılına geldiğimizde dünyanın başka bir yere gittiğini gördük. Makineyi dizelden elektriğe çevirmeye karar verdik. İki tane uluslararası tasarım ödülü kazandı. 8 saat tam şarjda kullanılabiliyor. 3.5 saatte normal, 1.5 hızlı şarjda şarj edilebilecek. Şehir içindeki hızı 30 kilometre" dedi.

Başkan Erdoğan TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'nde
Başkan Erdoğan TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'nde
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