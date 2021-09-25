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Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te Deneyap Atölyeleri'nin açılışını yaptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.09.2021 16:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te katıldı. Burada katılımcılara seslenen Erdoğan, 27 ile canlı bağlanarak eş zamanlı olarak Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin açılışını gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan TEKNOFEST’te Deneyap Atölyeleri’nin açılışını yaptı
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te Deneyap Atölyeleri'nin açılışını yaptı
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