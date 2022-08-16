16 Ağustos 2022, Salı
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Başkan Erdoğan Sultan Şah'ı resmi törenle karşılayacak
Bugün Başkent Ankara'nın önemli bir misafiri var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı resmi törenle karşılayacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.