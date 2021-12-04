04 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Siirt’te “Minareler Süngü Kubbeler Miğfer” (İlahi Ordu) şiirini okudu

Başkan Erdoğan Siirt’te “Minareler Süngü Kubbeler Miğfer” (İlahi Ordu) şiirini okudu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.12.2021 15:27
Güncelleme:04.12.2021 15:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Siirt'te 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisinin açılışının yapıldığı programa katıldı. Başkan Erdoğan burada ekonomi gündemine dair önemli mesajlar verirken 12 Aralık 1997 yılında kendisinin cezaevine gitmesine yol açan şiiri halkla beraber yine okudu.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu.

Bundan 24 yıl önce Siirt'te okuduğu şiir sebebiyle mahkum olan Başkan Erdoğan, bugün tekrar o şiiri okudu. Siirtlilerin de eşlik ettiği o şiir bir anda sosyal medyada gündem oldu.

Hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan 12 Aralık 1997 yılında Ziya Gökalp'in şiirini Siirt'te okumuş ve sonrasında yargılanarak Pınarhisar Cezaevine gönderilmişti.

Bu süreçten sonra AK Parti'nin kuruluş süreci başladı. Başkan Erdoğan 2001 yılında yine Siirt'ten milletvekili seçilerek başbakanlığa geldi. Bu tarihten sonra Türkiye'nin kesintisiz kalkınma süreci başladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğandan Kılıçdaroğluna TÜİK tepkisi! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TÜİK TEPKİSİ!
Erdoğan Bir insan davet edilmediği yere gidemez! ERDOĞAN BİR İNSAN DAVET EDİLMEDİĞİ YERE GİDEMEZ!
Başkan Erdoğandan önemli açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Aynı yer aynı cesaret!
Aynı yer aynı cesaret!
Uğur Şahin’den flaş aşı açıklaması!
Uğur Şahin’den flaş aşı açıklaması!
Erdoğan Bir insan davet edilmediği yere gidemez!
Erdoğan Bir insan davet edilmediği yere gidemez!
İBB’nin 2021 yılındaki 40 projenin parası ne oldu?
İBB'nin 2021 yılındaki 40 projenin parası ne oldu?
3 milyon TL’lik ürün ele geçirildi
3 milyon TL’lik ürün ele geçirildi
Güldal Akşit’e veda...
Güldal Akşit'e veda...
A Haber’de müjdeyi duyurdu! Dünyaya Türkiye damgası
A Haber'de müjdeyi duyurdu! Dünyaya Türkiye damgası
Canlı yayında adını koydu: Fırdöndü
Canlı yayında adını koydu: Fırdöndü
Güldal Akşit için TBMM’de tören
Güldal Akşit için TBMM'de tören
Zarova Köprüsü açılacak!
Zarova Köprüsü açılacak!
Tarihte ilk kez oldu!
Tarihte ilk kez oldu!
Daha Fazla Video Göster