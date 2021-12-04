Başkan Erdoğan Siirt’te “Minareler Süngü Kubbeler Miğfer” (İlahi Ordu) şiirini okudu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Siirt'te 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisinin açılışının yapıldığı programa katıldı. Başkan Erdoğan burada ekonomi gündemine dair önemli mesajlar verirken 12 Aralık 1997 yılında kendisinin cezaevine gitmesine yol açan şiiri halkla beraber yine okudu.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu.

Bundan 24 yıl önce Siirt'te okuduğu şiir sebebiyle mahkum olan Başkan Erdoğan, bugün tekrar o şiiri okudu. Siirtlilerin de eşlik ettiği o şiir bir anda sosyal medyada gündem oldu.

Hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan 12 Aralık 1997 yılında Ziya Gökalp'in şiirini Siirt'te okumuş ve sonrasında yargılanarak Pınarhisar Cezaevine gönderilmişti.

Bu süreçten sonra AK Parti'nin kuruluş süreci başladı. Başkan Erdoğan 2001 yılında yine Siirt'ten milletvekili seçilerek başbakanlığa geldi. Bu tarihten sonra Türkiye'nin kesintisiz kalkınma süreci başladı.