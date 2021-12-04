Siirt’te dev tesis hizmete giriyor! 3 bin işçi çalışacak

Aktay, inşaat aşamasında bile yüzlerce kişiye istihdam sağlayan tesisin çok kârlı bir yatırım olduğunu, açılışın yapılacağı gün bölgede aynı anda 2 fabrikanın daha temelinin atılacağını aktardı.

Yasin Aktay şunları kaydetti:



"Tesisin açılış günü, kurşun-gümüş ve sülfürik asit olmak üzere iki fabrikanın daha temelini atmış oluyoruz. Her iki tesisin de tam kapasiteyle faaliyete girmesiyle Siirt'te 2 bin 500 kişi olmak üzere Şırnak ve Hakkari ile birlikte istihdam sayısı 2024 yılında 7 bin 500 kişiye kadar ulaşmış olacak. Bölgede sağlayacağı yeni istihdam alanı açısından da ayrı bir önemi var. Bölgede bu tür yatırımları teşvik etme suretiyle daha fazla özel sektör istihdamına da güçlü bir ivme sağlayacak. Türkiye madenleri bakımında son derece zengin bir ülkedir. İnşallah bu tesis başta maden yatırımları olmak üzere diğer yatırım alanlarına da önemli bir etki sağlayacak. Siirtliler olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı büyük açılışı sabırsızlıkla bekliyoruz."