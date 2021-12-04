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Siirt'te toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.12.2021 15:37
Siirt'te 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisinin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Ülkemizin çinko ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak. İlk olarak 500 kişiyle olan istihdam 3 bin kişiye çıkacak sonrasında ise 7500 kişiye iş sağlanacak." dedi. Kılıçdaroğlu'nun TÜİK baskınına sert tepki gösteren Erdoğan, "İnsan utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamaroğlanın değil. Randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı. Bay Kemal, devletin kurumlarına randevusuz gidilemeyeceğini öğren." diye konuştu. Başkan Erdoğan, fahiş fiyatalarla ilgili de "Stokçuları yakaladığımızda gereken bedeli ödeyecekler." ifadelerini kullandı.
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