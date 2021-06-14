Başkan Erdoğan, NATO’da dünya liderleriyle görüşüyor muhalefet otobüs kavgası yapıyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Türkiye turunda kullandığı seçim otobüsünün yolda kalması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı "para ile parti" tartışmalarını yeniden başlattı. Memleket Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Çiçek, “Hazineden, 10 yılda 1,5 milyar lira alıp, 10 seçim kaybedenlere gülsünler!'' diyerek CHP’liere tepki gösterdi. Muhalefet bunları konuşurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinde dünya liderleriyle görüşmeler yapıyor.

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