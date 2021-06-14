Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg tarafından karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi NATO zirvesi için karargaha geldi. Başkan Erdoğan'ın aracından indiği anlar dünya basını tarafından dikkatle takip edildi. Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan sonra Merkel ile görüşmeye başladı..