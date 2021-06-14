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Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg tarafından karşılandı

DHA
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Giriş: 14.06.2021 14:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi NATO zirvesi için karargaha geldi. Başkan Erdoğan'ın aracından indiği anlar dünya basını tarafından dikkatle takip edildi. Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan sonra Merkel ile görüşmeye başladı..
Başkan Erdoğan Stoltenberg tarafından karşılandı
Başkan Erdoğan Stoltenberg tarafından karşılandı
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