29 Eylül 2025, Pazartesi

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Sağlık Bakanı duyurdu: 18 bin personel alımı yapılacak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2025 02:51
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği sağlık alanında 37 bin personel alımının ilk aşamasının tamamlandığı ve ikinci aşamaya geçilerek toplamda 18 bin personel alımının gerçekleşeceğini duyurdu. Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır." dedi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak alım yapılacak branşlar ise belli oldu.
