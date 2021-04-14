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Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı'na sert çıktı: Tam bir terbiyesizlik

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Giriş: 14.04.2021 17:29
Güncelleme:14.04.2021 17:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, "Tüm insanlığın kullanımına sunacağız" dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan Kanal İstanbul ile ilgili, "İstanbul Sözleşmesi ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi." ifadelerini kullandı. İtalya Başbakanı'na da sert çıkan Başkan Erdoğan, "İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir." açıklamasında bulundu.
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