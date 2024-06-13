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Başkan Erdoğan İspanya'da

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 14:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'daki temaslarına devam ediyor. Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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