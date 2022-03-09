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Başkan Erdoğan grup toplantısında İnşirah suresini okudu!

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Giriş: 09.03.2022 13:10
Güncelleme:09.03.2022 13:13
Başkan Recep Tayyip bugün AK Parti Grup Toplantısı’nda ülke gündemi ve devam Rusya-Ukrayna savaşına dair önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyon ve enerji krizine de değinen Başkan Erdoğan grup toplantısını İnşirah suresi okuyarak bitirdi.

İNŞİRAH SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem neşrah leke sadrek
2- Ve vada'na 'anke vizreke
3- Elleziy enkada zahreke
4- Ve refa'na leke zikreke
5- Feinne me'al'usri yüsren
6- İnne me'al'usri yüsren
7- Feiza ferağte fensab
8- Ve ila rabbike ferğab

İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Senin için bağrını açmadık mı?
2- İndirmedik mi senden o yükünü?
3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
4- Senin şanını yüceltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

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