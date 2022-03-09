09 Mart 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan grup toplantısında İnşirah suresini okudu!
Başkan Recep Tayyip bugün AK Parti Grup Toplantısı’nda ülke gündemi ve devam Rusya-Ukrayna savaşına dair önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyon ve enerji krizine de değinen Başkan Erdoğan grup toplantısını İnşirah suresi okuyarak bitirdi.
Bismillahirrahmânirrahîm.
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
İNŞİRAH SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem neşrah leke sadrek
2- Ve vada'na 'anke vizreke
3- Elleziy enkada zahreke
4- Ve refa'na leke zikreke
5- Feinne me'al'usri yüsren
6- İnne me'al'usri yüsren
7- Feiza ferağte fensab
8- Ve ila rabbike ferğab
İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Senin için bağrını açmadık mı?
2- İndirmedik mi senden o yükünü?
3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
4- Senin şanını yüceltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!