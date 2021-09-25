Başkan Erdoğan Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis açılışını gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreninde açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin önemli ifadeler kullanan Başkan Erdoğan, AK Parti hükümeti döneminde verilen sosyal yardımlara dikkat çekerken, son günlerde pompalanan yurt provokasyonuna da değindi. Başkan Erdoğan, ''Yurt kapasitesinin görmeden yalan kampanya yürütülüyor. Yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadar tırmandıran, neredeyse 1 milyona vardıran bir iktidar var'' dedi.