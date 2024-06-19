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Başkan Erdoğan Bodrum’da Aliyev ile bayramlaştı!

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 19.06.2024 18:14
Kurban Bayramı tatilini Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum’a gelerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bayramlaştı.
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Başkan Erdoğan Bodrum’da Aliyev ile bayramlaştı!
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