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05.11.2019

Başkan Erdoğan açıklamıştı! YPG güvenli bölgede hangi noktalarda?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, belirledikleri güvenli bölge sınırları içinde halen teröristlerin bulunduğunu belirterek, "Bizi 'Teröristleri buradan çıkardık, buralar teröristlerden arındırıldı.' laflarıyla aldatamazlar. Buralar teröristlerden arındırılmış değil. Ne Tel Rıfat'ta ne de Münbiç'te halen teröristler oralardan çıkarılmış değil. Aynı şekilde Rasulayn'ın doğusunda, güneyde yine teröristlerden bu bölgeler arındırılmış değil." dedi. Peki, Suriye'nin kuzeyinde YPG’li teröristlerin bulunduğu bölgeler neresi? Teröristler güvenli bölgeyi neden terk etmedi? A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, Başkan Erdoğan’ın da duyurduğu bu kritik gelişmeyi yorumladı.
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