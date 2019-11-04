Himalaya dağlarına YPG paçavrası dikmek isteyen terörist dağcı öldü
Terör örgütü YPG'ye destek için Himalaya dağlarının zirvesine YPG paçavrası dikmek isteyen İspanyol terörist dağcı Fernando Sanchez, 6 bin metreden düşerek hayatını kaybetti.
Himalaya'ya örgüt bayrağı dikmek isteyen YPG'li dağcı dağdan düştü.
PKK/YPG terör örgütüne destek amacıyla, Himalaya Dağları'na tırmanan ve buraya örgüt bayrağı dikmek isteyen terörist dağcı Fernando Sanchez Grassa düşerek öldü.
Himlung'da yer alan Kamp 3 bölgesinde, 8 kişilik ekibiyle beraber tırmanan Grassa düştükten kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi.Yerel kaynaklara göre 44 yaşındaki dağcı bir süre önce Suriye'nin kuzeyinde YPG ile birlikte silahlı faaliyet göstermişti.
Terörist dağcının, Himalayalar'a YPG bayrağı dikerek, Türkiye'nin bölgede başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı Batı kamuoyunun ilgisini bölgeye çekmeyi amaçladığı belirtildi.
2017'DE YPG'YE KATILDI
El Pais'in haberine göre; Fernando Sanchez'in, 2017'de YPG'ye katılmasının ardından Suriye'de bir süre bulunduktan sonra evine dönmeye çalışırken Irak'ta gözaltına alındığı aktarıldı.
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