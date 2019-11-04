04 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Himalaya dağlarına YPG paçavrası dikmek isteyen terörist dağcı öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
HİMALAYA DAĞLARINA YPG PAÇAVRASI DİKMEK İSTEYEN DAĞCI ÖLDÜ

Terör örgütü 'ye destek için Himalaya dağlarının zirvesine YPG paçavrası dikmek isteyen İspanyol terörist dağcı , 6 bin metreden düşerek hayatını kaybetti.

Himalaya'ya örgüt bayrağı dikmek isteyen 'li dağcı dağdan düştü.

/YPG terör örgütüne destek amacıyla, Himalaya Dağları'na tırmanan ve buraya örgüt bayrağı dikmek isteyen terörist dağcı Grassa düşerek öldü.

Himlung'da yer alan Kamp 3 bölgesinde, 8 kişilik ekibiyle beraber tırmanan Grassa düştükten kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi.Yerel kaynaklara göre 44 yaşındaki dağcı bir süre önce 'nin kuzeyinde YPG ile birlikte silahlı faaliyet göstermişti.

Terörist dağcının, Himalayalar'a YPG bayrağı dikerek, 'nin bölgede başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı Batı kamuoyunun ilgisini bölgeye çekmeyi amaçladığı belirtildi.

2017'DE YPG'YE KATILDI
'in haberine göre; Fernando Sanchez'in, 2017'de YPG'ye katılmasının ardından Suriye'de bir süre bulunduktan sonra evine dönmeye çalışırken 'ta gözaltına alındığı aktarıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN