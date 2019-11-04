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ABD'den YPG-PKK'ya 70 araçlık mühimmat sevkiyatı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.11.2019
ABD'DEN YPG-PKK'YA 70 ARAÇLIK MÜHİMMAT SEVKİYATI

ordusu, 'nın kuzeyinde terör örgütü /'nın silah deposu olarak kullandığı Silolar bölgesinden ülkenin kuzeydoğusuna mühimmat sevk etti.

AA, ordusunun ilinin kuzeyinde yer alan Ayn İsa köyündeki üssünden çıkan konvoyları görüntüledi.

Ayn İsa'nın Silolar bölgesinden hareket eden konvoylar, M4 kara yolunu kullanarak Haseke iline yöneldi.

Yaklaşık 70 araçlık ABD bayraklı askeri konvoyda, personel taşıyıcı zırhlı araçlar, mayın temizleme makinaları, akaryakıt depoları, kapalı kasa ve pikap yüklü tırlar görüldü.

Barış Pınarı Harekatı sırasında 'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, boşalttığı bazı üslere geri dönüyor.

ABD ordusu ayrıca harekat sırasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol bölgesinde durdurduğu devriyeleri de yeniden başlatmıştı.

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