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05.11.2019

YPG'nin çekildiği yerlere ABD yerleşiyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi

Son günlerde Suriye’nin kuzeyindeki varlığını artıran Amerikan askerleri bu sefer de Tel Abyad'ın güneyindeki Ayn İsa'da görüntülendi. ABD konvoyunda TIR’lara yüklenmiş çok sayıda iş makineleri, askeri teçhizat ve askeri araçlar olduğu görüldü.

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu daha sonra petrol yatakları için geri döneceklerini açıklamış ve ardından terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde boşaltılan üslere geri dönme çalışmalarına başlamıştı.

ABD askeri konvoyu Rakka'nın kuzeyinde Barış Pınarı Harekâtı sınırında olan Ayn İsa'da görüntülendi.

Dün çekilen görüntülerde ABD konvoyunda TIR'lara yüklenmiş çok sayıda iş makineleri, askeri teçhizat ve askeri araçlar görüntülendi.

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