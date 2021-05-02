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Banker görünümlü etki ajanı Volpi | Kont Giuseppe Volpi kimdir?

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Giriş: 02.05.2021 09:54
Güncelleme:02.05.2021 10:00
Venedikli finansör, bir politikacı... Adı Kont Volpi... İtalya'nın eski maliye bakanlığını da yürütmüş bir isim. Bir başka deyişle küresel sermayenin İtalya ayaklarından. Ülkelerin ekonomik dizaynı için çalışan, banker görünümlü bir etki ajanı. İşte Mussolini'nin gizli finansörü Kont Giuseppe Volpi'nin bilinmeyen öyküsü...
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Banker görünümlü etki ajanı
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